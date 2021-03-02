На Кубани умерло 14 пациентов с коронавирусом

К утру 2 марта в регионе скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Больше всего умерших в Сочи - на курорте скончалось пятеро местных жителей, среди них – женщины 52, 62, 66 и 69 лет и один мужчина, которому был 81 год. В Краснодаре скончались двое жителей Кавказского района – мужчина 70 лет и женщина 73 лет. Также две смерти от коронавируса зафиксированы в Лабинском районе, где не удалось спасти жизни двоих жителей Мостовского района, мужчины 68 лет и женщины 60 лет.

По одному человеку умерло в Новороссийске (местная жительница 84 лет), в Северском (мужчина из Краснодара 84 лет), в Абинском (местный житель 50 лет), в Тихорецком (житель Кавказского района 69 лет), в Темрюкском (женщина 75 лет) районах.

С начала пандемии на территории Краснодарского края от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, скончалось в общей сложности 1958 человека.

Ольга Логинова