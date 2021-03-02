На контракт на строительство пермской галереи претендуют четыре компании

Сегодня завершился прием заявок на открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации и строительства здания Пермской государственной художественной галереи. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на краевой минстрой, заявки поступили от четырех компаний. Итоги конкурса будут подведены в ближайшее время.

Напомним, конкурс был объявлен в конце декабря 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,231 млрд руб. На предыдущем конкурсе стоимость строительства оценивалась в 4,123 млрд руб. Техническое задание предусматривает строительство пятиэтажного здания площадью 21,6 тыс. кв. м на территории культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1). Это в семь раз больше действующего помещения галереи. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

Конкурс на проектирование и строительство объекта проходит уже в четвертый раз. Первый аукцион, объявленный в конце 2019 года, признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. Во время повторных торгов весной 2020 года единственным участником закупки стало московское ООО «РСК-Ренессанс», занимавшееся ремонтными и реставрационными работами для театров бизнесмена Владимира Кехмана. Позднее компанию отстранили от аукциона, так как «РСК-Ренессанс» представила недостоверную информацию о возведении многоквартирного дома во Владивостоке. На третий конкурс, от 5 октября, поступила единственная заявка — от ООО «АСГ Техно Строй», подконтрольного Алексею Садкову, сыну депутата Калининградской областной думы Виталия Садкова. Однако турецкая строительная компания АО «Контек Иншаат Аноним Ширкети» пожаловалась по этому поводу в ФАС РФ. Антимонопольная служба во время проверки конкурса выявила нарушения и заблокировала торги и их результаты.