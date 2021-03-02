Тренер волейбольного «Белогорья» Маркос Миранда покинул клуб

Белгородский волейбольный клуб «Белогорье» договорился о расторжении контракта с бразильским наставником Маркосом Мирандой, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Игоря Юричича. Об этом сообщили в клубе.

Маркос Миранда первоначально рассматривался в качестве тренера молодежной команды «Белогорье-2», но был вынужден возглавить основной состав после ухода господина Юричича. Теперь до конца сезона «Белогорье» будут тренировать Алексей Казаков и Александр Косарев. Сейчас клуб находится на предпоследнем месте в Суперлиге с 17 очками при 19 поражениях из 24 игр. У лидера, московского «Динамо»,— 60 очков.

Олег Мухин