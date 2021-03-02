3 марта в Петербурге будут испытывать сирены центрального оповещения

В среду 3 марта в Санкт-Петербурге будет проходить комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). Утром горожанам придется слушать сирены.

Об этом сообщает пресс-центр Управления МЧС по Санкт-Петербургу. В ходе проверки на всей территории города будут включены сирены, уличные громкоговорители, устройства информирования и оповещения. Также будут задействованы телеканалы и радио. Проверка пройдет с 10:37 по 10:44, сирены будут издавать сигнал «Внимание всем!» с 10:40 до 10:43.

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