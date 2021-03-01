Гражданам предписано эвакуироваться

Граждан РФ предлагают обязать эвакуироваться с любых территорий не только во время чрезвычайных ситуаций, но и при угрозе их возникновения. Такая норма содержится в правительственном законопроекте, внесенном в Госдуму. Отказавшимся от эвакуации лицам грозят штрафы до 30 тыс. руб. Ранее в МЧС РФ жаловались, что не могут по закону заставить население эвакуироваться при угрозе наводнений. Сейчас под действие законопроекта фактически попадают все города РФ, где введен «режим повышенной готовности» в связи с пандемией коронавируса, поясняют эксперты.

Норма об обязательной эвакуации содержится в правительственном проекте поправок к закону «О защите населения и территорий от ЧС чрезвычайного и природного характера». Так, в ст. 19 закона, где говорится об обязанностях граждан РФ, предложено добавить абзац о необходимости эвакуироваться с «территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации» или из зоны ЧС «при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий».

В пояснительной записке статс-секретарь МЧС РФ и замглавы ведомства Алексей Серко объясняет необходимость правки закона «учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации».

В декабре 2019 года глава МЧС РФ Евгений Зиничев жаловался, что во время паводков в Амурской области столкнулся с нежеланием местного населения покидать свои дома, «несмотря на угрозу затопления». «Мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте»,— сетовал тогда чиновник. Отметим, что летом 2019 года в России в Иркутской и Амурской областях из-за сильных дождей более 100 населенных пунктов оказались в зоне затопления; 25 человек погибли, 45 тыс. граждан пострадали. Господин Зиничев пояснял, что на тот момент принудительную эвакуацию можно было проводить лишь в двух случаях — при введении режима ЧС или на время проведения контртеррористической операции. Президент Владимир Путин, заявлял в декабре 2019 года глава МЧС РФ, дал поручение внести соответствующие изменения в законодательство.

Партнер юридической группы «Гречкин и партнеры» Тимур Алиев говорит, что действующая редакция закона о ЧС не обязывает граждан эвакуироваться, но содержит норму о необходимости выполнять правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Управляющий партнер юридической компании Zharov Group Евгений Жаров дает понять, что уже после заявления господина Зиничева в апреле 2020 года было принято правительственное постановление N417, которое обязывает граждан эвакуироваться из зоны ЧС или с территорий, где существует угроза его возникновения. Однако эта обязанность возникает лишь в случае, когда граждане «получили такие указания от уполномоченных должностных лиц, то есть от властей», добавляет господин Жаров. Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин говорит, что такие указания могут быть получены через СМИ или операторов связи. «Таким образом, если возникла чрезвычайная ситуация, нет безусловной необходимости тут же уезжать из соответствующей зоны — граждане обязаны ориентироваться на указания местных властей»,— добавляет он.

Если после введения поправок в закон граждане откажутся от эвакуации, они будут наказаны по ст. 20.6.1 КоАП РФ предупреждением или штрафами от 1 тыс. до 30 тыс. руб, предупреждает Евгений Жаров.

С ним согласен и господин Алиев: он, впрочем, указывает, что в правительственном законопроекте и пояснительной записке к нему ничего не говорится об ответственности за отказ от эвакуации.

Между тем о штрафах в размере до 30 тыс. руб. за несоблюдение гражданами ст. 19 обсуждаемого федерального закона говорится в обзоре судебной практики, утвержденной президиумом Верховного суда РФ в апреле 2020 года.

Примечательно, что сейчас под действие законопроекта фактически попадают все города РФ, где введен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. «Этот режим как раз и вводится при угрозе возникновения ЧС»,— подтверждает Евгений Жаров. «По своей правовой природе режим повышенной готовности, сейчас действующий в Москве, вводится при угрозе возникновения ЧС»,— уверен и Тимур Алиев. «Меры, применяемые к населению при режиме повышенной готовности и ЧС, похожи, но в основном разницу составляет наличие или отсутствие поддержки государства и возможность организаций осуществлять свою деятельность»,— говорит господин Редин. Впрочем, в Белом доме явно не ставят себе целью заставлять граждан в перспективе эвакуироваться в связи с пандемией коронавируса. Во всяком случае, в пояснительной записке к законопроекту говорится лишь о ЧС природного и техногенного характера.

Александр Воронов