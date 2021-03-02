Число порывов на сетях водоснабжения в Удмуртии выросло в 3,5 раза

За последние 10 дней февраля в Удмуртии произошло 62 порыва на сетях водоснабжения. За аналогичный период 2020 года было 17 отключений, написал министр строительства и ЖКХ республики Дмитрий Сурнин на своей странице в Facebook.

«Не прошли испытание на прочность сети водоснабжения. 62 порыва за десять дней против 17 отключений в 2020 году. Наглядный показатель необходимости дополнительного инвестирования средств в сферу водоснабжения не только за счёт бюджета, но и реализации проектов ГЧП и инвестиционных программ»,— отметил министр.

При этом количество отключений на сетях теплоснабжения Удмуртии за указанный период сократилось с 50 до 8. «Это итог планомерной работы в части реконструкции и модернизации теплосетевого комплекса республики, вложения средств за счёт реализации концессионных соглашений и инвестпрограмм. Весомую роль сыграла региональная поддержка в виде 200 млн руб. при подготовке Удмуртии к зиме»,— подчеркнул Дмитрий Сурнин.