Syngenta вкладывает 250 млн рублей в расширение воронежского института семян

До конца 2021 года Syngenta планирует открыть в Воронежской области вторую очередь института семян, в создание которой намерена вложить 250 млн руб. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил директор направления по средствам защиты семян компании в России Василий Голубка.

По его словам, первая очередь института работает в Рамонском районе с 2016 года. В институте представители хозяйств, использующих продукцию Syngenta, обучаются обработке семян. «Наша цель — повысить культуру обработки»,— пояснил господин Голубка. Он отметил, что институт объединяет научно-исследовательскую составляющую и обучение.

Вторая очередь института будет представлять собой двухэтажное здание площадью около 1 тыс. кв. м, которое фактически удвоит площадь объекта. Ее строительство ведется с 24 ноября. В здании разместятся лаборатории, классы для обучения, помещения для хранения семян и оборудование, которое применяется в хозяйствах. Кроме того, предполагается создание климатических камер, которые позволят моделировать условия различных регионов России. «Обучаться будут представители партнеров-дистрибуторов и компаний по производству семян, которые используют нашу продукцию. Это 15-й подобный институт в Европе и первый в России»,— подчеркнул Василий Голубка. По итогам расширения в институте будет создано 15 рабочих мест, запуск новой очереди намечен на четвертый квартал 2021 года.

Олег Мухин