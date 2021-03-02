Бывший чиновник Минобороны получил 6,5 года за махинации с госконтрактами и взятку

Бывший замглавы управления Минобороны по конкурентным процедурам Александр Борувков получил шесть с половиной лет колонии за махинации с госконтрактами на 650 млн руб. и взятку в размере 368 млн руб., сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). Он признал свою вину.

По версии следствия, с февраля 2014-го по август 2017 года Александр Борувков создавал препятствия компаниям в конкурсах на госзаказы, в результате чего контракты заключали с организациями, подконтрольными предпринимателю Алексею Калитину. Следствие посчитало, что контракты заключались на невыгодных условиях, ущерб составил более 650 млн руб. Также, по данным следствия, Борувков получил от бизнесмена взятку в размере свыше 368 млн руб.

В итоге Александра Борувкова признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Решением Хамовнического районного суда города Москвы Борувкову с учетом смягчающих обстоятельств — полного признания вины, изобличения других соучастников, частичного возмещения причиненного государству ущерба и наличия малолетних детей — назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 368 млн руб. Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного свыше 650 млн руб.»,— говорится на сайте СКР.

О расследовании коррупции в Минобороны — в материале “Ъ” «Дело, ставшее продуктом продуправления».