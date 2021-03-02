02 марта, вторник
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Фото: Toyota

Toyota Yaris выиграла конкурс Car of the Year-2021

Организаторы конкурса Car of the Year назвали модель, которая получила звание лучшего автомобиля в Европе 2021 года.

Жюри конкурса, в которое входят 59 журналистов из 23 стран Европы, выбрали 29 претендентов на попадание в финал, а из них в январе отобрали семерку финалистов. В итоге лучшим был признан хэтчбек Toyota Yaris, набравший 266 баллов. В тройку лидеров также вошли хэтчбек Fiat New 500 (240 баллов) и купе-кроссовер Cupra Formentor (239 баллов).

Напомним, победителем конкурса Car of the Year-2020 стал компактный хэтчбек Peugeot 208.

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