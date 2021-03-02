Пермский край вошел в лидеры РФ по объему выданных кредитов на поддержку бизнеса

В прошедшем году в Пермском крае из-за пандемии на 10% уменьшилось количество субъектов предпринимательской деятельности. При этом увеличилось число самозанятых. Об этом на встрече с главой региона Дмитрием Махониным заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов.

По словам господина Новоселова, большинство бывших индивидуальных предпринимателей изменили формы организации своей деятельности и пополнили число самозанятых, поэтому существенного снижения количества субъектов предпринимательской деятельности в Прикамье не произошло.

«По объемам выданных кредитов на возобновление деятельности Прикамье находится на третьем месте среди регионов России»,— отметил господин Новоселов. По его словам, это позволило многим предпринимателям сохранить бизнес.

В 2020 году на 45% выросло число обращений и жалоб предпринимателей в аппарат омбудсмена. 60% были связаны с проблемами, возникшими у бизнесменов в связи ограничительными мерами, вызванными пандемией коронавирусной инфекции. Из 678 жалоб на действия надзорных и иных ведомств, поступивших в письменном виде, обоснованными признаны 277 — во всех случаях права предпринимателей были восстановлены.