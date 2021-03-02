Банк «Открытие» продает в центре Перми офис «Росгосстраха»

Банк «Открытие» выставил на торги 4-этажное административное здание на ул. Максима Горького, 66. Как сообщили в пресс-службе банка, стоимость объекта недвижимости площадью 2,01 тыс. кв. м составляет 69,1 млн руб. Здание продается в рамках банкротства ООО «РГС Недвижимость» и ООО «РГСН». Аукцион на сайте организатора торгов ООО «Адванс» состоится 9 марта. Площадь земельного участка под зданием составляет 1,3 тыс. кв. м. По сведениям справочника 2gis.ru, в здании находится офис страховой компании «Росгосстрах».

ООО «РГС Недвижимость» было признано банкротом в январе 2018 года. По данным Kartoteka.ru, владельцем компании числится кипрская Saxonite Trading Co. Limited. До 2007 года «РГС Недвижимость» подчинялось ООО «РГСН». 99,13% уставного капитала этой организации до 2011 года контролировало ООО «Росгосстрах», прекратившее свое существование после реорганизации. «РГС Недвижимость» не входила в Группу «Росгосстрах» и не попала в периметр сделки при смене основного акционера страховой компании в 2017 году.

Параллельно с продажей административного здания в Перми банк «Открытие» начал реализацию более 400 объектов имущества ООО «РГС Недвижимость» и ООО «РГСН» в разных городах России. Кредитное учреждение планирует получить от реализации имущества должников более 1 млрд руб. Организатор торгов рассчитывает реализовать все объекты в 1-3 квартале 2021 года, основная масса объектов будет продана с публичных аукционов в марте-июне.