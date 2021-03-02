Коммунисты помянут всесоюзное всероссийским

Штаб протестных действий КПРФ соберется 2 марта, чтобы обсудить формат всероссийской акции «За СССР — за сильную, справедливую, социалистическую Россию». Мероприятие будет приурочено к 30-летней годовщине референдума о сохранении Советского Союза. Ранее, несмотря на коронавирусные ограничения, коммунисты собирались проводить по всей стране масштабные акции 23 февраля, но в итоге в большинстве регионов ограничились возложением цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны. Эксперт полагает, что главная цель подобных акций — напомнить о партии в предвыборный год в связи со значимыми для ее электората событиями.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в понедельник заявил, что 17 марта коммунисты и их союзники проведут всероссийскую акцию «За СССР — за сильную, справедливую, социалистическую Россию», и призвал всех россиян принять в ней участие. «На акции будут звучать лозунги о социальных гарантиях, о честных выборах — обо всем, что попрали, когда развалили Советский Союз»,— сказал “Ъ” пресс-секретарь господина Зюганова депутат Госдумы Александр Ющенко.

Напомним, 17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР — единственный за всю историю существования Советского Союза. Избирателям предлагалось ответить «да» или «нет» на вопрос о сохранении Союза «как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». При явке 80% за проголосовали 77,85%, против — 22,15% (при этом голосование не приводилось в Армении, Грузии, Латвии, Литве, Молдавии и Эстонии).

Во вторник, 2 марта, общероссийский штаб протестных действий Компартии примет решение, где и в какой форме будет проходить акция. По данным источника “Ъ” в партии, скорее всего, будет обсуждаться традиционный для коммунистов формат митинга и шествия, и уже в ближайшие дни организаторы подадут соответствующие заявки в органы власти (по закону уведомление подается не ранее 15 и не позднее 10 дней). В Москве совместную заявку будут подавать ЦК и Московский горком (МГК) КПРФ.

«Коммунисты не понимают и не готовы принимать определение "согласованная" или "несогласованная" в отношении законной протестной акции,— сообщил “Ъ” первый секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.— В этом смысле КПРФ действует исключительно в правовом поле, руководствуясь не только 31-й статьей Конституции, но и нижестоящими нормативно-правовыми актами, которые должны не противоречить ей, но служить инструментом реализации ее норм. Естественно, КПРФ подаст соответствующее уведомление в установленный законом срок. Никакая власть, если это не откровенные узурпаторы, не может запретить народному большинству выражать свою волю».

Напомним, 10 февраля мэрия Москвы отказала КПРФ в проведении 23 февраля шествия с участием 5 тыс. человек от Страстного бульвара до Театральной площади с последующим митингом. Основанием для отказа стали ограничения, введенные для борьбы с COVID-19. В ответ Валерий Рашкин, выступая в Госдуме, обвинил власть в «терроре и преследовании инакомыслия». 16 февраля он заявил “Ъ”, что, поскольку столичные власти не предложили горкому альтернативных вариантов и по закону акцию можно считать согласованной, коммунисты проведут запланированную демонстрацию. В ряде региональных отделений КПРФ “Ъ” также рассказали о планах выйти на несогласованные митинги. Однако в итоге московские коммунисты ограничились возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата.

В большинстве регионов представители Компартии также возложили цветы к мемориалам. Несогласованные акции на запланированных площадках прошли только в Санкт-Петербурге, Липецкой области и Бурятии. Полиция в этих регионах не применяла каких-либо мер к протестующим. Однако в Пензе после акции были арестованы трое депутатов гордумы от КПРФ. В Москве коммунисты также планировали провести 23 февраля встречу депутатов с избирателями у памятника князю Владимиру, но уже 21 февраля перенесли ее на март из-за «режима повышенной готовности, погодных условий и административных ограничений».

Источник “Ъ” в мэрии Москвы затруднился прокомментировать предполагаемую акцию КПРФ до того, как от коммунистов поступит соответствующая заявка. Однако возможность провести мероприятие в виде, например, возложения цветов в случае отказа в согласовании собеседнику “Ъ” кажется маловероятной, так как в этот день в России нет никаких памятных дат и праздников. «Что же касается формата встречи с избирателями, то с соблюдением санитарных норм им ничего не мешает ее провести»,— отметил собеседник “Ъ” в мэрии.

Политолог Борис Макаренко полагает, что главное в подобных акциях — громкие анонсы лидеров. «На эту акцию, даже если она состоится, придут десятки, может быть, сотни людей, они расскажут о ней своим женам, мужьям и соседям. И еще эту акцию не покажут по телевизору. А заявления лидера партии об акции, да еще и по поводам, значимым для ее электората — будь то 23 февраля или годовщина референдума, который на самом деле обозначил конец Советского Союза, но коммунисты этого никогда не признают,— это напоминает о партии и вождях. Год выборный, шуметь надо»,— отметил эксперт.

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова