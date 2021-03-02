60,78 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в феврале 2021 года, сообщил вчера Минфин. В сравнении с январем ($54,41) среднемесячная цена барреля российского сорта нефти выросла на $6,37. Год назад по итогам февраля 2020 года она была ниже и составляла $54,24 за баррель. Месячный минимум с начала стартовавшего весной 2020 года нового цикла падения цен на нефть был зафиксирован в апреле: тогда Urals стоила в среднем лишь $18,22 за баррель. После возобновления сделки ОПЕК+ уже в июне 2020 года средняя цена российской нефти восстановилась до $41,93. В итоге в среднем по году Urals в 2020 году стоила $41,73 за баррель, что более чем на треть ниже уровня 2019 года — $63,59 за баррель.