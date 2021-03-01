Еще пять человек умерли от коронавируса в Татарстане

Минздрав Татарстане сообщил о пяти новых случаях смерти от коронавирусной инфекции в регионе. Речь идет о двоих мужчинах 1945 и 1958 годов рождения и трех женщинах 1933, 1948 и 1949 годов рождения.
Таким образом к 1 марта 2021 года власти республики сообщили о 338 умерших от COVID-19.
«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— заверяет минздрав.
Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»