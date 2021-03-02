Чиновнику прочитают трагедию в суде

Директору МАУ Самары «Дворец творчества» Валерию Синцову предъявлено обвинение в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В сентябре 2019 года от фасада Дворца культуры в Кировском районе оторвалась облицовочная гранитная плита, которая насмерть придавила мальчика. Чиновник, считают следователи, с 2013 года откладывал текущий и капитальный ремонты здания. Спустя год после инцидента городские власти провели конкурс на право реставрировать здание, победителем стало ООО «Фрегат». По словам юристов, господину Синцову грозит до пяти лет лишения свободы. Чиновник свою вину отрицает.

Как сообщает региональное Следственное управления СКР, завершено расследование уголовного дела против руководителя самарского МАУ «Дворец Творчества» Валерия Синцова. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, по вине чиновника первого сентября 2019 года у здания Дворца творчества на площади им. Кирова погиб 10летний ребенок. Мальчик, играя, зацепился за облицовочную гранитную плиту у основания колонны дворца, после чего плита оторвалась, ребенок упал, ударившись затылком об асфальт, а гранитная плита упала ему на голову. Из-за полученных травм несовершеннолетний погиб на месте.

«Происшествие произошло в результате того, что обвиняемый в период с 2013 года по 2019 год не предпринял достаточных, необходимых и своевременных мер по проведению текущего и капитального ремонта фасада Дворца культуры, заведомо для него находящегося под угрозой обрушения»,— говорится в сообщении следственного органа.

В июле 2020 года департамент градостроительства администрации Самары объявил торги, на которых определится подрядчик капитального ремонта объекта. В сентябре стало известно, что конкурс не состоялся — единственная заявка — от ООО «Фрегат» не соответствовала требованиям заказчика. После повторных торгов «Фрегат» признали победителем. Стоимость контракта составила 407 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде. Собственниками организации являются Мария Астахова, Антон Корягин и Елена Леонтьева. Руководит «Фрегатом» Антон Корягин. В 2019 году выручка предприятия составила 245 млн руб., прибыль — 435 тыс. руб. Финансовая отчетность за более поздний период не опубликована. В прошлом году компания получила 15 госконтрактов на общую сумму более 895 млн руб. Основная часть заказчиков — бюджетные организации Нижегородской области.

Как рассказал „Ъ“ господин Сенцов, своей вины он не признает и считает, что делал все необходимое для того, чтобы как можно скорее отремонтировать Дворец ­культуры.

Как поясняет управляющий партнер Адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов, подобные обвинения, как правило, предъявляются не руководителю учреждения, а лицу, непосредственно ответственному за эксплуатацию здания или сотрудники подрядной организации, которые производили или должны были производить мероприятия, направленные на обеспечение безаварийности при эксплуатации здания. «Скорее всего, следствие исходило именно из того, что руководство учреждения и непосредственно его директор не предпринимали совсем никаких действий для этого»,— говорит юрист. Как добавляет Алим Бишенов, чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В июне прошлого года гибель несовершеннолетнего стала причиной проверок в Октябрьске местных органов опеки и отдела полиции в рамках уголовного дела о халатности. В феврале на одной из улиц города правоохранители обнаружили тело двухмесячной девочки. Следователи установили, что отец ребенка в состоянии алкогольного опьянения ударил девочку утюгом по голове, потому что ребенок плакал и не успокаивался. Отца младенца обвиняли в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), матери вменили оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) и укрывательство преступления (ст. 316 УК РФ). В июле суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, женщина получила 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. Расследование уголовного дела в отношении контролирующих и правоохранительных органов продолжается.

Сабрина Самедова