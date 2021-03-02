Сергей Морозов готов пройти полиграф

В Ульяновской области полиция будет искать создателей и авторов телеграм-канала «Политбюро 3.0», которые распространили накануне информацию о том, что губернатор Сергей Морозов якобы заявил на закрытом совещании, что даже если президент не подтвердит его полномочия, он все равно будет баллотироваться на новый срок. Господин Морозов назвал это ложью и поручил направить от его имени заявления в правоохранительные органы для поиска и наказания клеветников. В администрации губернатора отмечают, что это будет уже не первое заявление на телеграм-канал, и считают, что «при желании и умении» авторов клеветы можно ­найти.

В понедельник на очередном аппаратном совещании (сейчас это называется штабом по развитию региона) губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал клеветой сообщение одного из телеграм-каналов о его якобы намерении участвовать в выборах главы региона, даже если не будет поддержки президента. «Подготовьте от моего имени заявление в правоохранительные органы за клевету в отношении телеграм-канала „Политбюро“. Думаю, нетяжело найти в Ульяновской области этих товарищей, все мы знаем их имена. Это откровенная ложь. Готов даже, чтобы меня на детекторе лжи проверили. Те, кто это выдумал, пусть несут юридическую ответственность, а потом и политическую»,— заявил Сергей Морозов.

Позднее пресс-служба губернатора в телеграм-канале «ПУЛ73» сообщила, что «государственно-правовое управление подготовит по поручению губернатора заявление в правоохранительные органы по факту лживой информации, опубликованной в одном из местных телеграм-каналов», напомнив, что «канал опубликовал якобы прямую цитату главы региона с одного из совещаний».

Сообщение, которое губернатор назвал клеветой, появилось на местном телеграм-канале «Политбюро 3.0» в воскресенье. В посте приводилась якобы цитата «с недавнего закрытого совещания у губернатора»: «Если президент не подтвердит мои полномочия, я все равно буду баллотироваться в губернаторы и выиграю эти выборы. Это будет серьезный вызов, но я знаю, что народ меня поддержит». Следом появился репост этого сообщения в другом, достаточно известном телеграм-канале, который уже читают в администрации президента, впрочем, через некоторое время репост был удален.

Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский подтвердил „Ъ“, что «заявление в УМВД уже готовится и в ближайшее время будет направлено». По его словам, «это будет уже не первое заявление», «некоторое время назад по поводу публикаций „Политбюро 3.0“ уже было заявление в полицию по поводу клеветнических и оскорбительных публикаций этого телеграм-канала». «Такой ситуации вообще не было, и понятно, что все это фейк, клевета, статья 128.1 Уголовного кодекса (до двух лет лишения свободы. — „Ъ“). Я считаю, что при желании и при наличии хороших специалистов найти авторов клеветы можно, потому что в интернете все всегда оставляет следы»,— отметил господин Преображенский. Он считает, что «это был преднамеренный вброс с целью нанести определенный ущерб, поскольку идет прямое противопоставление руководству страны», и «многим понятно, что этот канал изначально направлен на подрыв деловой репутации губернатора». В администрации губернатора также не исключают, что заявление может быть направлено и в УФСБ, поскольку в какой-то степени это касается и государственной ­безопасности.

Заметим, что в понедельник тот же телеграм-канал сообщил о том, что после скандала с их публикацией запрещено проносить мобильные телефоны на совещания с губернатором. Впрочем, источники „Ъ“ в администрации губернатора заявили „Ъ“, что все совещания в понедельник до самого вечера проходили без запретов на наличие телефонов. Также собеседники „Ъ“, что заявили, что не слышали о таких высказываниях губернатора, и выразили сомнение в том, что Сергей Морозов «вообще где-то мог сказать такое»: «Конечно, бывает, что вылетает что-то не всегда продуманное, но такое — вряд ли могло быть».

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что анонимным телеграм-каналом был произведен преднамененный вброс по принципу старого анекдота: «Серебряная ложечка, конечно, нашлась, но осадок все-таки остался». Он также сомневается, что губернатор мог сделать такое заявление: «Вопервых, за все долгое время своего руководства регионом ни разу Сергей Морозов не высказывал что-либо, что могло противоречить позиции президента. Вовторых, без поддержки президента шансы на победу на предстоящих выборах у Сергея Ивановича (Морозова. — „Ъ“) весьма проблематичны. Я думаю, он это понимает, поскольку в большой политике далеко не новичок».

Сергей Титов, Ульяновск