«СКА Арена» получила зеленый свет

Главгосэкспертиза одобрила проект ледовой арены на месте демонтированного СКК «Петербургский». Правда, за время, пока документация «СКА Арены» находилась на рассмотрении этого ведомства, в закон об обязательном согласовании архитектурно-градостроительного облика (АГО) зданий были внесены изменения: теперь архитектурно-градостроительный облик нового сооружения должен быть согласован со Смольным. Формально только после этого концессионер сможет приступить к строительству спорткомплекса, однако в «СКА Арене» пока не знают, как будет «в их случае». Градозащитники говорят, что сделали уже все, что могли, но сохранить старую арену не сумели и теперь им остается только настаивать на отмене решения о частичном финансировании строительства спорткомплекса из бюджета города.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации ледовой арены, которая будет создана в Петербурге к чемпионату мира по хоккею в 2023 году на месте рухнувшего во время демонтажа СКК «Петербургский». Об этом “Ъ” вчера сообщила пресс-служба компании-концессионера ООО «СКА Арена».

Соответствующий проект был подготовлен ООО «АСС», ООО «НВК — Холдинг», ООО «РЭМ», АО «Конар», ООО «Горка», ООО «Научно-производственная группа "Колизей"» и другими. Техническими заказчиками были ООО «Горка Инжиниринг» и ООО «СКА Арена».

Представленные генеральным проектировщиком ООО «Горка» расчеты и данные рассматривали 28 экспертов из разных регионов страны, говорится в сообщении компании. В «СКА Арене» отметили, что государственная экспертиза «подтвердила конструктивную надежность принятых проектных решений, а также дальнейшую безопасность эксплуатации здания». «Учитывая сроки реализации строительства, сейчас основное внимание проектировщиков будет сконцентрировано на детальной проработке рабочей документации»,— подчеркнул генеральный директор компании «Горка» Алексей Сидоренков, добавив, что стадион будет уникальным более чем по десяти параметрам, а новая ледовая арена претендует на роль самой большой в мире.

ООО «СКА Арена» направило в Главгосэкспертизу комплект документов в рамках подготовки к реализации проекта в сентябре прошлого года. Сообщалось, что ее рассмотрение может быть завершено уже до конца 2020 года, однако оно было продлено в связи с «уникальностью чаши арены и предложенным проектировщиками вариантом размещения трибун», которые должны обеспечивать максимальный обзор на матчах и концертах. Это потребовало дополнительных расчетов в части безопасности, объяснял представитель концессионера.

При этом, согласно разработанной генпроектировщиком ООО «Горка» сметной документации, затраты на реализацию проекта значительно возросли: с изначально заявленных 25 млрд рублей до 37 млрд. Однако объем бюджетных средств останется в пределах 10 млрд рублей. «После рассмотрения смет экспертизой сумма может измениться, как правило, отклонения составляют 10–15%»,— добавил представитель концессионера, уточнив, что заключение по сметной документации компания ожидает получить к апрелю.

В разговоре с “Ъ” депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский с сожалением отметил, что «все, что могли сделать градозащитники в отношении недопущения сноса прежней арены и строительства на ее месте новой, они уже сделали». «Все, что осталось,— настаивать на том, чтобы город не участвовал в реализации проекта и не тратил 10 млрд рублей из бюджетных средств»,— заключил депутат.

Что касается дальнейших шагов со стороны «СКА Арены», то в пресс-службе компании рассказали, что планируют «выйти на площадку в ближайшее время после оформления разрешения на строительство».

При этом в середине января комиссия по землепользованию и застройке по обращению концессионера успела увеличить допустимую высоту здания до 60 м вместо заявленных в проекте 54 м.

Когда проектная документация «СКА Арены» еще находилась на рассмотрении в Главгосэкспертизе, в закон об обязательном согласовании архитектурно-градостроительного облика зданий были внесены изменения: теперь каждый проект вне зависимости от того, жилое это здание или нет, должен получать добро от комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Таким образом, формально перед разрешением на строительство облик спорткомплекса необходимо согласовать с КГА.

«Заключение об АГО выдается до получения разрешения на строительство. Вместе с тем сложные проектные решения в ситуации, когда уже есть заключение Главгосэкспертизы, поменять довольно непросто»,— рассуждает глава экспертной группы комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Александр Карпов. При этом, по его мнению, данная процедура по крайней мере позволит городу увидеть проект ледовой арены до того, как ее начнут строить.

В «СКА Арене» сообщили, что «пока не знают», как будет сделано в их случае. В пресс-службе КГА вчера не ответили на запрос “Ъ” об обязательности согласования проекта со Смольным.

Также нельзя исключать, что проект «СКА Арены» может быть направлен и на градсовет, решение которого, правда, носит консультативный характер. Владимир Григорьев, глава КГА и главный архитектор города, не раз заявлял, что общественно значимые объекты такого уровня должны пройти процедуру обсуждения градостроительным советом при правительстве Санкт-Петербурга. Вместе с тем не так давно ООО «СКА Арена» уже успело представить общественности концепции ледовой арены, подготовленные в рамках международного конкурса. Правда, имя победителя пока что не определено.

Мария Кузнецова