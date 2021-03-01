Дефекты металлоконструкций на «Самара Арене» обещают устранить до 20 марта

Дефекты металлоконструкций на стадионе «Самара Арена» обещают устранить до 20 марта. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Дефекты металлоконструкций на «Самара Арене» были обнаружены в феврале текущего года. По данным экспертов, несущие конструкции стадиона не пострадали.

В пресс-службе правительства Самарской области со ссылкой на директора ГАУ СО «Самара Арена» Виталия Иванова сообщили, что в компании ПСО «Казань», строившей стадион, признали гарантийный случай, подписали необходимые акты и документы, и в кратчайшие сроки обязуются за свой счет устранить выявленный дефект.

Футбольный клуб «Крылья Советов», чьим домашним стадионом является «Самара Арена», проведет как минимум два ближайших матча на резервном стадионе «Металлург». В субботу, 6 марта, состоится игра против московского коллектива «Чертаново», а в воскресенье, 14 марта, запланирована встреча с омским «Иртышом».

Вместимость «Самара Арены», построенной в 2018 году, составляет 45 тыс. зрителей. На «Самара Арене» прошли шесть матчей ЧМ-2018 и финал Кубка России сезона-2018/2019. Стадион является домашней ареной для футбольного клуба «Крылья Советов», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Стадион «Металлург» был построен в 1957 году, его вместимость составляет 30 251 человек. Последний официальный матч на этой арене был сыгран 15 апреля 2018 года, когда в рамках первенства ФНЛ «Крылья Советов» принимали красноярский «Енисей».

Андрей Сазонов