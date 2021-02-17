На «Самара Арене» выявили дефекты металлоконструкций

На стадионе «Самара Арена» специалисты в ходе осмотра выявили дефекты горизонтальных металлоконструкций. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта со ссылкой на директора ГАУ СО «Самара Арена» Виталия Иванова.

«Выявленные дефекты проанализируют эксперты, которые дадут профессиональную оценку, заключение. Однозначно, будем требовать от подрядчика устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств в кратчайшие сроки. К сожалению, ранее на стадионе уже был выявлен ряд дефектов. По ним ГАУ СО "Самара Арена" сейчас в судебном порядке требует их устранения от ООО "ПСО Казань"», — цитирует господина Иванова пресс-служба минспорта региона.

Вместимость «Самара Арены» составляет 45 тыс. зрителей. На «Самара Арене» прошли шесть матчей ЧМ-2018 и финал Кубка России сезона-2018/2019. Стадион является домашней ареной для футбольного клуба «Крылья Советов», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Андрей Сазонов