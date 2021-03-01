Берлинский кинофестиваль открылся в онлайн-формате

Первая часть 71-го Берлинского кинофестиваля (Берлинале) открылась онлайн. В связи с пандемией коронавируса организаторы решили провести его в два этапа: устроить онлайн-мероприятия для деятелей киноиндустрии в марте и кинопоказы для широкой публики в июне. Традиционно кинофестиваль проходит в феврале.

Для специалистов и журналистов доступ к просмотру первых фильмов открылся сегодня, 1 марта, в 9:00 мск. В конкурсную программу входят 15 фильмов от разных стран. Обладателей золотых и серебряных медведей жюри объявит 5 марта в ходе видеопрезентации на Facebook и YouTube. Вручение наград запланировано на июнь.

О программе 71-го Берлинале — в материале “Ъ” «Берлинале покажет "Кураж"».