Смольный тиражирует госпитали-трансформеры

Власти Петербурга анонсировали создание нового корпуса больницы святого великомученика Георгия к концу 2021 года. По данным пресс-службы губернатора города, здание рядом с существующим на Северном проспекте стационаром будет построено по принципу трансформера — аналогично корпусу Госпиталя для ветеранов войн, сданному в декабре 2020 года. Стоимость объекта составит 3,3 млрд рублей, его по процедуре закупки у единственного поставщика вновь реализует ООО «Лентехстрой», которое связывают с семьей председателя комитета по строительству Петербурга Игоря Креславского.

На территории Городской больницы святого великомученика Георгия к концу года будет введен новый корпус, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга. Стационар, рассчитанный на 307 коек, включит хирургическое и неврологическое отделения, лабораторию и отделение реанимации и интенсивной терапии и будет специализироваться на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, острых нарушений мозгового кровообращения, болезней органов дыхания и оказывать медпомощь пациентам с диабетом. При необходимости его можно будет перепрофилировать под инфекционное отделение, увеличив мощность до 406 коек (включая 381 место в палатах), говорится на информационном щите объекта. В начале пандемии больница святого Георгия одной из первых была перепрофилирована под COVID-19, напоминают в пресс-службе Смольного, с марта 2020 года в ней прошли лечение 13,4 тыс. пациентов с этим диагнозом.

Площадь застройки составит 4 тыс. кв. м на территории больницы, общий объем строительства — 94 тыс. кв. м. Из резервного фонда губернатора Петербурга на этот проект выделено 3,5 млрд рублей рассказали “Ъ” в комитете по строительству. Контракт на 3,3 млрд рублей по схеме закупки у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ заключен 26 февраля подведомственным комстрою Фондом капстроительства и реконструкции (ФКСР) с ООО «Лентехстрой».

Эту фирму игроки рынка связывают с нынешним председателем комитета по строительству Петербурга Игорем Креславским, семья которого управляет группой компаний РСТИ. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лентехстрой» принадлежит Дмитрию Яблокову, который также руководит ООО «Горизонт», учрежденным Викторией Креславской. А генеральный директор «Лентехстроя» Анатолий Вебер одновременно управляет ООО «Меридиан», бенефициар которого Алексей Грузинский является совладельцем входящего в группу ЗАО «РСТИ» и нескольких компаний, находящихся с ГК по одним адресам.

Выручка ООО «Лентехстрой» за 2019 год равняется 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 38 млн. ФКСР является основным госзаказчиком фирмы: с 2017 года он заключил с ней пять контрактов на общую сумму 6,7 млрд рублей, крупнейшие — в 2020 и 2021 годах.

По той же схеме закупки у единственного поставщика компания в прошлом году выступала подрядчиком организации временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо» как структурного подразделения Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ), а также строила новый корпус для этого учреждения. По информации комитета по строительству, нынешний объект, по сути,— тиражирование этого проекта. Стационар для ГВВ на 302 койки «Лентехстрой» построил за пять месяцев — к декабрю прошлого года, стоимость контракта составила 3,1 млрд рублей.

Елена Большакова