«Кризис дал возможность сделать что-то новое»

Создатель и гендиректор компании «Рейна-Тур НТВ» Татьяна Нечепаева, несмотря на приостановку работы гостиницы «Дон Кихот» и сохраняющуюся кредитную нагрузку, продолжает развивать бизнес, делая ставку на экотуризм и внутрирегиональные маршруты. Главным достижением в профессии она называет включение в работу дочерей, которые сегодня отвечают за следование трендам в отрасли и позволяют госпоже Нечепаевой заниматься социальными вопросами и реализовываться в качестве наставника.

– Кто особенно сильно повлиял на вас как на руководителя, сформировал в этом качестве?

– До открытия собственной компании я 10 лет проработала в бюро международного молодежного туризма «Спутник» и приобрела там все навыки, необходимые для работы в туристическом бизнесе. Этому периоду жизни я очень благодарна, поскольку получила огромный опыт практической работы как в выездном, так и во въездном туризме.

Свой бизнес я решила создать в начале 1990-х. Мне тогда очень везло на людей. На моем пути встречались банкиры, которые соглашались кредитовать без залогов и арендодатели, которые со словами: «Заработаешь – отдашь», сдавали помещение с отсрочкой платежа. С руководителями авиакомпании «Донавиа» мы вместе планировали и организовывали первые для региона международные перевозки по ряду направлений на базе чартерных рейсов.

В общем и целом, меня сформировал круг людей, которые были рядом на этапе становления компании.

– Сформулируйте свои основные цели на ближайшие несколько лет.

– Сейчас компания делает ставку на экологию. Мы разрабатываем несколько совместных проектов с ЮНЦ РАН, планируем реализовать проект глэмпинга (производное от glamour и camping; разновидность комфортного экотуризма. – А. С.). Кроме того, наши экскурсоводы разработали экологическую экскурсию, которая будет завершаться в «ИКЕА»: эта компания делает ставку на воспитание человека в уважении к природе.

Мы также занимаемся разработкой нестандартных экскурсий, например, на английском для школьников, которые хотели бы одновременно изучать свой город и иностранный язык.

– С какими трудностями вы столкнулись во время коронакризиса?

– Пандемия негативно повлияла на весь бизнес группы. Но в то же время этот кризис дал возможность сделать что-то новое. До прошлого года многие относились к внутреннему туризму с насмешкой, кто-то считал, что в Ростове его вообще нет. Но минувшим летом большое количество людей стало посещать регионы, в том числе наш, чему я очень рада.

Коронавирус показал новые ниши для инвестирования, подтолкнул к тому, чтобы посмотреть на них с точки зрения туристической привлекательности. Появилось много новых туристических маршрутов. Мы, например, этим летом еженедельно возили туристов в хутор Старозолотовский, катали на пароходах, отправляли на винодельни. В некоторые летние дни в Ростов приходило по 3 парохода одновременно. Кроме того, мы отправляли до 20 экскурсионных автобусов в день в Азов, Старочеркасск, Таганрог и Новочеркасск.

Очень популярными стали гастрономические туры и экскурсии по городу – авторские, пешеходные, театрализованные.

– В чем сегодня состоят основные трудности для вас как бизнесмена?

– Для того чтобы туристическая отрасль активно развивалась, участникам рынка нужны дешевые длинные деньги. Сегодня их нет. Инвесткредиты под 10% и выше слишком дороги для малого и среднего бизнеса.

В прошлом году вынуждены были закрыть гостиницу «Дон Кихот» (планируем вновь открыть ее этой весной). При этом у нас оставались кредитные обязательства, взятые при реализации этого инвестпроекта.

Когда началась пандемия, мы обратились в банк с просьбой изменить условия по кредиту, но ставку снизили только на 0,3%, до 9,7%. На таких условиях невозможно не только развивать бизнес – сложно даже просто поддерживать его на плаву. Ведь ты должен платить зарплату персоналу и производить коммунальные платежи, независимо от загрузки.

– Что вы считаете своим главным профессиональным достижением?

– То, что мои дочери приобрели все компетенции, чтобы продолжить начатое мною дело и дать ему новые импульсы развития. Сейчас в компаниях группы создан полный цикл обслуживания – для выездного туризма, для делового и корпоративного сектора, а также для приема туристов в Ростове и других регионах ЮФО.

Мои дети увлечены управлением и развитием, они всегда в тренде, поскольку сталкиваются с новыми вызовами, осваивают новые технологии, подходы и возможности продвижения бизнеса. Лично мне на сегодняшний день этого не хватает, а они очень грамотно восполняют все пробелы. Так или иначе, семейный бизнес развивается, а я сама могу больше заниматься наставничеством, общественными вопросами.

Анастасия Сидоренко