«Наше преимущество — доверие и творчество»

Сооснователь и член совета директоров банка «Центр-инвест», кандидат экономических наук и обладатель международной премии Европейского банка реконструкции и развития Women in Business Award Татьяна Высокова называет своим главным достижением создание команды банка. По ее мнению, важный стимул для сотрудников – доверие руководства. Оно пробуждает в них творческий подход, который обеспечивает бизнесу конкурентные преимущества.

— В чем заключаются основные трудности для женщины-руководителя в современной России? Есть ли региональная специфика в Ростовской области?

— Самое трудное – не растерять в успехах и проблемах качества любящей жены, заботливой матери и доброй бабушки, которые необходимы нам для счастья. Я очень надеюсь, что мне это удается.

— Что вы считаете своим главным профессиональным достижением?

— Создание уникальной социально ответственной команды сотрудников банка «Центр-инвест». Менталитет социальной и экологической ответственности в бизнесе и тем более в банке трудно создать, так как нет соответствующих традиций, привычек, воспитания, и материальные стимулы здесь не работают. Нам с Василием Васильевичем Высоковым повезло: у нас есть опыт педагогической работы, и мы понимаем, что делать и как обучать. Мы с радостью принимаем на стажировку в банк и в Центр финансовой грамотности от 400 до 800 студентов в год. Стараемся зажечь их, увлечь и научить не бояться самим строить свое будущее. Сейчас нам помогают в этой работе наши ученики, уже успешные, зрелые наставники – топ-менеджеры и сотрудники банка.

— Какой самый ценный совет по ведению дел и управлению бизнесом вам давали?

— Как ни странно, но ценные советы я получила от молодежи. Мой сын в 14 лет на наше замечание ответил: «Родители, не волнуйтесь, каждое поколение должно сделать свою порцию ошибок». Я подчиняюсь этой философии и борюсь с собой, чтобы не ругать за ошибки наших детей и сотрудников, которых мы воспринимаем, как своих детей. Ведь ошибки – это необходимый элемент бесценного опыта.

Однажды, после очередного обмана, я задумалась о том, могу ли я и дальше доверять людям? И последовал удивительный совет от совсем молодого сотрудника: «Продолжайте так же доверять, ведь у доверия есть и другая сторона медали – это главный стимул творчества для многих людей». Доверие и творчество и сейчас наше конкурентное преимущество.

Я счастлива, что у меня есть ежедневные бесценные советы от моего любимого мужа. Хочется думать, что он и мои советы тоже очень ценит.

— Сформулируйте свои главные цели на ближайшую и долгосрочную перспективы.

— Помочь, научить, настроить моих детей, внуков, будущее поколение сотрудников и клиентов банка «Центр-инвест» на реализацию своих планов и прожить счастливо и достойно следующие три, пять, десять и более лет.

— Есть ли у вас любимый фильм, героиня которого – женщина-управленец? Почему именно он?

— Моя жизнь и работа – это захватывающий остросюжетный сериал с победами и испытаниями, счастьем творчества и разочарованиями. Одно только преодоление непрерывных кризисов вместе с нашим замечательным коллективом и клиентами стоит экранизации. Моя высочайшая награда, которая нелегко достается, – то, что в этом сериале у каждого эпизода – happy end, и я работаю, чтобы так было всегда.

Павел Лысенко