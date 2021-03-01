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В Новороссийске фермер планирует открыть цех по розливу артезианской воды

Глава ООО КФХ «Компас» из станицы Раевской (Новороссийск)  Василий Вовченко намерен открыть цех по розливу артезианской воды. В настоящий момент получена соответствующая лицензия, а также идут переговоры с администрацией города по поводу заключения инвестиционного соглашения, рассказал господин Вовченко “Ъ-Кубань”.

Точный объем инвестиций в проект фермер не называет, отмечая, что только стоимость оборудования обойдется примерно в 5 млн руб. 

Также известно, что проведен ряд экспертиз, в том числе в ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии ФМБА России» и Московском центре стандартизации. 

Согласно заключению экспертов, вода из скважины КФХ «Компас» не уступает по своим качествам минеральной воде «Горячий Ключ».

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в Новороссийске на 90% готов новый козоводческий комплекс, сообщает глава города Игорь Дяченко на своей странице в Instagram. Он расположен в станице Раевской и рассчитан на 1200 голов мелкого рогатого скота. Инвестиционное соглашение было подписано между администрацией Новороссийска и КХ «Цемдолинское» в апреле 2020 года. Объем инвестиций не называется.

Наталья Решетняк


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