«Электорат не может бесконечно терпеть»

«Не согласны» — так в Кремле прокомментировали очередные исследования о падении доходов россиян. Компания NielsenIQ пришла к выводу, что российские граждане больше пострадали от пандемии коронавируса, чем в среднем по миру. Ранее Bloomberg включило Россию в список так называемых «горячих точек». Речь идет об угрозе, что рост цен на продовольствие может привести к протестным выступлениям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, усомнился в точности подобных выводов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что россияне постепенно теряют уверенность в завтрашнем дне.

Очередные исследования и привычная реакция Кремля: на этот раз сразу два уважаемых ресурса выдали на-гора не очень радостные для России результаты. Маркетинговая компания NielsenIQ заключила, что россияне продолжают материально страдать от последствий пандемии. С сентября по январь доля таковых почти удвоилась и достигла 53%, тогда как в среднем по миру данный показатель составляет 46%. То есть мы впереди планеты всей и опять не в лучшем смысле слова.

Агентство Bloomberg пошло дальше, оно включило Россию в очередной неприятный список — на этот раз «горячих точек». Это значит, что рост цен на продовольствие может привести к протестам. Здесь мы находимся в компании с такими странами, как Турция, Индия, Бразилия и Нигерия. “Ъ” провел свое исследование, и оно тоже подтвердило, что, да, граждане стали больше экономить, в том числе и те люди, чьи доходы не упали. Ищут где подешевле даже в ущерб качеству, активнее, чем раньше, участвуют в различных потребительских акциях и так далее. Кроме того, граждан одолевает так называемое «кредитное рабство», растут долги и, как следствие, неуверенность в завтрашнем дне.

Задаем привычный вопрос пресс-секретарю президента и получаем привычный ответ. В Кремле не согласны: «Сейчас я не буду перечислять все цифры. Но, по крайней мере, то, что многие почувствовали изменения своих доходов в худшую сторону, очевидно, это произошло во всем мире. Но то, что в России эта проблема, дескать, стоит острее, чем в других странах мира, с этим мы не согласны». Всем плохо, и нам тоже.

Однако то, что цены растут непропорционально зарплатам, ясно без всяких опросов и исследований.

Достаточно просто прийти в магазин, причем процесс этот идет планомерно с 2014 года. Когда-то давно и доллар стоил 35 руб., и продуктов было больше, и санкций не было. А сейчас мы видим, как президент выговаривает министрам, что, мол, люди еле-еле сводят концы с концами.

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Теперь относительно протестов и иных политических последствий: здесь важен свет в конце тоннеля, уверенность в завтрашнем дне. Электорат не может бесконечно терпеть и верить в то, что трудности временные. С каждым днем оптимизма все меньше. Если дальше так пойдет, рано или поздно где-то что-то может и лопнуть. И к слову, от того, что все страдают и за рубежом тоже, не легче. Денег от этого ведь больше не станет, не правда ли?

При этом может создаться такое впечатление, что власть борется не с бедностью, а с ценами — читай с производителями и продавцами, с бизнесом. Даже если теоретически предположить, что мы одержали победу в этой войне, это можно назвать фиксацией существующего положения вещей. Подобное сложно назвать развитием. Можно, конечно, просто взять и запретить все исследования, а данные Росстата засекретить, сделать вид, что вокруг царит всеобщее счастье и процветание — это тоже в той или иной степени работает. Но вечно так продолжаться не может. Ну а, если говорить в целом, систему на прочность лучше не испытывать. Логичнее найти иной путь, нежели с ценами бороться.