На 11 пунктах весового контроля на Кубани используется устаревшее оборудование

Из 20 пунктов весогабаритного контроля в Краснодарском крае в конце прошлого года функционировали только 14, при этом на 11 действующих пунктах отмечена несостоятельность используемого оборудования. Об этом зашла речь на планерке в Законодательном собрании края, посвященной развитию сети автомобильных дорог.

«Депутаты регионального парламента выступили с инициативой о том, чтобы весь комплекс мер, направленных на развитие дорог, применялся не только при их строительстве, но и при проведении мероприятий, направленных на их содержание. Важную роль в этом отводится работе весовых пунктов контроля. Средства на них выделяются немалые, однако часть ПВК требуют ремонта», - рассказал спикер Заксобрания края Юрий Бурлачко.

Как пояснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк, все 20 пунктов весового контроля заработают в конце марта. Депутаты парламента поручили региональному минтрансу совместно с профильным комитетом ЗСК и компетентными органами разработать комплекс мероприятий по организации эффективной деятельности ПВК.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что на дорогах Краснодарского края в ближайшее время появится 20 новых пунктов весового контроля стало известно 25 февраля. В ГУ МВД региона отмечали, что в 2020 году была выписана «не одна тысяча штрафов» за перегруз автомобилей. Однако нередкими оказались случаи, когда на пунктах весового контроля не читаются регистрационные знаки на грузовиках, что не позволят их идентифицировать и наложить взыскание.

Андрей Ульченко