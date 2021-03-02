Выкуп самостроя оценили штрафом

В Краснодаре вступил в силу приговор Ларисе Заведеевой, бывшему руководителю краевого департамента по реализации полномочий при подготовке Олимпиады-2014: она приговорена к штрафу и освобождена от наказания. Суд признал, что чиновница согласовала выкуп участка и здания в Адлере, хотя здание было самовольной постройкой и подлежало сносу. Госпожа Заведеева утверждает, что не могла знать о недостоверности представленных в департамент сведений. Ранее организаторы незаконной схемы выкупа были осуждены за мошенничество на сумму 80 млн руб. и приговорены к условным срокам.



Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему руководителю краевого департамента по реализации полномочий при подготовке Олимпиады-2014 Ларисе Заведеевой, апелляционное определение опубликовано на сайте крайсуда. В июле прошлого года Центральный райсуд Сочи признал госпожу Заведееву виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Как следует из приговора, в 2011 году Лариса Заведеева не проконтролировала подготовку одного из соглашений об изъятии имущества под олимпийскую стройку в Адлере, в чем проявилось ее небрежное отношение к службе. По мнению суда, ненадлежащее исполнение чиновницей своих обязанностей повлекло нарушение охраняемых законом интересов государства, в том числе подрыв авторитета органов власти.

С учетом смягчающих обстоятельств (проблемы со здоровьем) суд назначил Ларисе Заведеевой наказание в виде штрафа в сумме 100 тыс. руб., подсудимая сразу же была освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности.

Лариса Заведеева обжаловала приговор в краевом суде, однако апелляция признала судебный акт законным и обоснованным. Как следует из апелляционного определения, в 2015 году в Сочи за мошенничество были осуждены юристы Жанна Байрикова и Валерий Неверов, которые представляли интересы местной жительницы, построившей семиэтажное жилое здание на участке, предназначенном под ИЖС. Участок, на котором находился объект, был отведен под строительство федеральной автотрассы. Специалисты краевого олимпийского департамента осмотрели территорию и здание, после чего инициировали судебное решение о незаконности жилого дома и о его сносе. В этой ситуации владелица объекта могла претендовать лишь на компенсацию права аренды изымаемого участка. Однако при оценке цены выкупа специалист по неизвестной причине указал стоимость как аренды земли, так и части незаконного строения. В итоге в договоре о выкупе появилась сумма 80 млн руб., которые были перечислены ФГУ «Дирекция по строительству и реконструкции дорог Черноморского побережья» на счет госпожи Байриковой. Воспользоваться деньгами злоумышленники не успели — в тот же день счет был заблокирован по инициативе прокуратуры, а затем средства вернулись в ФГУ.

Жанна Байрикова и Валерий Неверов признали вину в мошенничестве и получили условные сроки: суд учел, что реальный ущерб ФГУ нанесен не был. При этом правоохранительные органы дали оценку и деятельности должностных лиц, в связи с чем было возбуждено уголовное дело в отношении Ларисы Заведеевой. Экс-руководитель департамента утверждает, что завизировала соглашение о выкупе после того, как руководители всех профильных отделов подтвердили законность сделки, поэтому она не могла знать о том, что объект является самовольным. Что касается заключения оценщика о стоимости имущества, то госпожа Заведеева настаивает на том, что ответственность за ненадлежащую оценку несет только специалист, подписавший заключение.

Адвокат Надежда Ступак, осуществляющая защиту экс-чиновницы, сообщила “Ъ-Юг”, что приговор будет обжалован в Четвертом кассационном суде, Лариса Заведеева намерена добиваться полного оправдания с правом на реабилитацию.

Анна Перова, Краснодар