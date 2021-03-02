«РАТМ Холдинг» в 2021 году откроет базы по приему стеклобоя в четырех городах РФ

Компания «Гласс рециклинг» в 2021 году откроет четыре базы по приему стеклобоя для производственных нужд завода «Сибирское стекло» (обе компании входят в «РАТМ Холдинг»).

Первыми, по данным пресс-службы «РАТМ Холдинга», появятся базы в Иркутске, Хабаровске и Воронеже, до конца года — в Красноярске. По словам исполняющего обязанности генерального директора ООО «Сибстекло» Антона Мора, локации определяли по наличию транспортных коридоров: «Мы рассчитываем сформировать эффективный грузопоток вторичного сырья в Новосибирск с накопительных площадок. А туда стеклобой будет поступать от мелких и средних поставщиков (ТСЖ и управляющих компаний МКД, кафе и ресторанов, предприятий, которые эксплуатируют полигоны или осуществляют там сортировку ТКО, производителей окон и т. д.)».

Чтобы улучшить качество вторсырья, на площадках организуют разделение стеклобоя по цвету и его первичную подготовку к переплавке: удалят пробки, металлические частицы, органику.

«С учетом транспортных расходов стекло, собранное нами в других регионах, обойдется дешевле как минимум в полтора раза, чем у фирм-посредников. Это помимо прочего позволит сдерживать цены на готовую продукцию», — приводит пресс-служба слова Антона Мора.

В холдинге пояснили, что 1 т стеклобоя замещает 1,2 т полезных ископаемых. Кроме того, температура его плавления не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита, что позволяет сократить энергопотребление и выбросы углекислого газа в атмосферу, продлить срок эксплуатации стекловаренных печей. Сейчас «Сибстекло» приобретает в среднем около 3,5 тыс. т стеклобоя в месяц. По прогнозам, к сентябрю 2021 года его поступление на предприятие должно вырасти на четверть.

«Сибстекло» выпускает 120 видов стеклянной тары. Выручка компании в 2019 году составила 3,7 млрд руб., чистая прибыль — 84,9 млн руб.

Дарья Решетникова