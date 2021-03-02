У бунта заключенных появился лесной след

Вчера СУ СКР по Иркутской области подтвердило, что начальник ангарской колонии ИК-15, которая в апреле прошлого года сильно выгорела в результате бунта заключенных, Андрей Верещак помещен под домашний арест и ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Ранее о задержании господина Верещака сообщал правозащитник Владимир Осечкин. По его данным, господина Верещака могут обвинять в махинациях с лесом в промзоне колонии, а также в том, что он якобы мог подстроить бунт, чтобы скрыть собственные нарушения. Напомним, что с 18 января работу колоний в Иркутской области проверяет комиссия ФСИН, по результатам ее работы уже возбуждено девять уголовных дел. Глава ФСИН Александр Калашников в четверг сообщал о 75 пострадавших в результате пыток и издевательств и более чем 40 причастных к насилию.

Кировский райсуд Иркутска поместил Андрея Верещака под домашний арест. По данным правозащитника Владимира Осечкина, заседание прошло 26 февраля. Задержали господина Верещака днем ранее, ночь он провел в камере изолятора временного содержания.

Как сообщил господин Осечкин, Андрей Верещак обвиняется в коррупции и махинациях с лесом в промзоне колонии №15 и он якобы был лично заинтересован в том, чтобы промзона колонии сгорела. По словам господина Осечкина, так как в марте 2020 года в регионе сменилось руководство ГУ ФСИН, Андрей Верещак понимал, что в результате аудита он может быть привлечен к уголовной ответственности. «У Верещака и его подчиненных был прямой мотив для того, чтобы устроить пожар на территории промзоны, чтобы оборудование, лес, документация сгорели, с тем чтобы скрыть свои преступления», — заявил господин Осечкин. Он также сказал, что «сейчас поджоги пытаются повесить на осужденных, которые лишь протестовали против пыток и избиений в ШИЗО».

Напомним, бунт в ангарской колонии начался 9 апреля в знак протеста против действий администрации учреждения. Примерно два десятка заключенных демонстративно порезали себе руки, после того как сотрудник исправительного учреждения избил осужденного. Следующим утром около 300 осужденных отказались выйти на зарядку. Позже они собрались на плацу и стали забрасывать сотрудников камнями, требуя сообщить им, куда вывезли заключенных, день назад совершивших попытку суицида. Затем они начали поджигать строения в промзоне. Для подавления бунта привлекался спецназ ГУ ФСИН. На следующий день под завалами было обнаружено тело повешенного осужденного. После бунта в колонии было возбуждено три уголовных дела. Обвинения в дезорганизации деятельности исправительного учреждения следствие предъявило 15 осужденным.

Вчера СУ СКР по Иркутской области подтвердило, что господин Верещак помещен под домашний арест. Следствие намерено добиваться изменения ему меры пресечения на арест. Андрею Верещаку предъявлено обвинение по п. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). По данным следствия, в январе 2017 года начальник ИК-15 оплатил из средств, выделенных из федерального бюджета для колонии, проведение лесопатологического обследования лесного участка на сумму, превышающую 700 тыс. руб. При этом лесной участок учреждению не принадлежал.

18 января комиссия ФСИН начала проверку колоний и СИЗО Иркутской области на предмет соблюдения прав человека. Причиной стали жалобы, которые в большом количестве поступали на работу исправительных учреждений, в том числе после бунта в ангарской колонии. На время проверки были отстранены от исполнения служебных обязанностей руководители СИЗО-1 и ИК-6. Позже стало известно об увольнении «по отрицательным мотивам» начальника СИЗО-1 Игоря Мокеева.

На этой неделе ФСИН сообщила о возбуждении девяти уголовных дел по итогам проверок жалоб о пытках и насилии в учреждениях Иркутской области. Руководитель ведомства Александр Калашников заявил о том, что сейчас в качестве пострадавших от пыток и издевательств проходят 75 человек. Он также сообщил, что проверка установила более 40 человек, причастных к пыткам заключенных.

Екатерина Еременко