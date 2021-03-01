Минюст РФ: ЕСПЧ принял заявление о пересмотре решения по Навальному

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению заявление Минюста России с просьбой пересмотреть решение страсбургского суда по оппозиционеру Алексею Навальному, сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин. Ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить политика в рамках обеспечительных мер.

«Процессуальный документ официально направлен в суд с просьбой пересмотреть решение и признать неприемлемой ту жалобу, которая была принята. Там есть ряд совершенно четких ссылок на Конвенцию (о правах человека), на правила суда, которые обосновывают нашу позицию. Он принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены»,— сказал господин Гальперин (цитата по ТАСС).

Он также сказал, что власть ЕСПЧ основана на нескольких субъективных положениях: во-первых, о том, что страсбургский суд есть высшая последняя инстанция, во-вторых, об «обреченности» госучастия в Совете Европы и ЕСПЧ, в-третьих, что решение ЕСПЧ должно беспрекословно исполняться вне зависимости от национального законодательства, а в-четвертых, что права и свободы человека понимаются одинаково. По его словам, как только «как только государство начинает сомневаться в одном из этих четырех положений», ЕСПЧ начинает выносить политизированные решения.

«Мы понимаем, что мы фактически сомневаемся в каждом из них, и ЕСПЧ начинает определенным образом на это реагировать и, конечно, давлением на государство, то, что мы сейчас видим, вынесением так называемых политизированных решений. Когда беспрецедентно принимаются решения, как то решение, которое было сегодня упомянуто,— об обеспечительных мерах. Такого в истории ЕСПЧ никогда не было»,— сказал он.

Осенью 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым приговор оппозиционеру по делу «Ив Роше». Верховный суд России отказался отменить приговор. 2 февраля 2021 года условный срок политику по этому делу заменили на два года и восемь месяцев лишения свободы. Российский суд счел, что политик нарушил условия испытательного срока. Адвокаты оппозиционера обратились в Совет Европы с жалобой на решение российского суда и намерены обжаловать его в ЕСПЧ. 16 февраля Минюст РФ назвал освобождение оппозиционера по требованию ЕСПЧ невозможным.

Подробнее о последнем решении ЕСПЧ по российскому оппозиционеру — в материале “Ъ” «ЕСПЧ потребовал освободить Навального».