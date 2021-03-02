В связи с регуляторной необходимостью

Пермский перевозчик Евгений Анисимов в суде доказывает незаконность прошлогодних торгов на долгосрочное обслуживание муниципальных автобусных маршрутов, большая часть которых перешла под контроль иногородних игроков. Бизнесмен считает, что тарифы на проезд в Перми недействительны, поскольку они утверждены думой, а это входит в компетенцию администрации Перми. Соответственно, торги должны были проводиться не путем электронного аукциона, а открытым конкурсом на право получения свидетельства на осуществление перевозок и новых карт марш­рута. В думе Перми претензии перевозчика считают надуманными. По мнению юристов, даже если аукционы были проведены с нарушениями, шансов оспорить их немного.



В краевой арбитражный суд поступило семь исков от пермского перевозчика, директора ООО «Эдельвейс» Евгения Анисимова. Ответчиком по всем искам выступает МКУ «Городское управление транспорта», а также местные и иногородние предприятия в сфере пассажирских перевозок: ООО «Автомиг», ООО «РТ-Лайн», ООО «Автоспецсервис „Элефант“», ООО «Мега-групп», ПКГУП «Автовокзал» и индивидуальные предприниматели Татьяна Златковская и Алексей Кирсанов. Шесть исков не приняты к производству, одно заявление 25 февраля суд решил оставить без движения.

Один из исков имеется в распоряжении „Ъ-Прикамье“. В нем заявитель требует признать недействительными торги, по результатам которых 8 мая 2020 года администрация Перми заключила с ООО «РТ-Лайн» контракт на обслуживание маршрута №14 (Заостровка — Юбилейный) сроком на пять лет. По мнению истца, торги были проведены неправомерно: городскому департаменту транспорта следовало разыгрывать контракт не путем электронного аукциона, а провести открытый конкурс на право получения свидетельства на осуществление перевозок и новых карт маршрута.

В иске указано, что на момент проведения аукциона маршрут обслуживал индивидуальный предприниматель Олег Новоселов. Заявитель отмечает, что, согласно ч. 4.1 закона об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа (№220-ФЗ), в случае если договор на обслуживание маршрута будет расторгнут раньше срока или предприниматель откажется от перевозок по нему, орган местного самоуправления, в ведении которого находятся пассажироперевозки, вправе отменить маршрут или провести открытый конкурс, предметом которого является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту.

Согласно закону, на который ссылается предприниматель, выдача свидетельств на обслуживание маршрута необходима тогда, когда перевозки выполняются по нерегулируемым тарифам, в обратном случае свидетельство не требуется. Истец считает, что по маршруту №14 осуществлялись перевозки по нерегулируемым тарифам. По его мнению, утвержденный Пермской городской думой тариф недействителен, так как представительный орган был не уполномочен его устанавливать, это входит в компетенцию администрации Перми.

Отказ департамента провести открытый конкурс, по словам истца, поставил его в дискриминационные условия, исключил для него возможность участвовать в предусмотренном законом формате торгов и получить право на выполнение перевозок по маршруту №14.

Связаться с истцом не удалось. Мэрия и другие ответчики тоже не прокомментировали иски.

По данным „Ъ-Прикамье“, иски могли быть подготовлены при содействии экс-депутата гордумы, бывшего директора ООО «Эдельвейс» Павла Ширева. Господин Ширев известен тем, что в феврале 2009 года вместе с рядом других перевозчиков отказался возить пассажиров по льготным проездным документам. Комментировать заявления, поступившие в суд, Павел Ширев не стал.

Напомним, одним из этапов транспортной реформы, стартовавшей в Перми в 2019 году, является заключение долгосрочных контрактов с перевозчиками. По условиям этих соглашений, выручку от перевозки пассажиров компании обязаны перечислять в бюджет Перми, а городские власти должны платить им за автопробег. Изначально планировалось, что по наиболее востребованным маршрутам будут заключены контракты на пять лет, по линиям с низким пассажиропотоком — на три года. Весной состоялись торги по пятилетним контрактам, большую часть этих закупок выиграли иногородние компании — подольское ООО «Автомиг» (входит в столичную ГК «Ранд-Транс») и московское ООО «РТ-Лайн». Большинство торгов по трехлетним контрактам не состоялись из-за отсутствия заявок. В результате перевозчики работали на неразыгранных маршрутах по «коротким» контрактам на полгода, позже были заключены соглашения еще на три месяца. Сейчас в мэрии планируют заключить контракты на их обслуживание сроком на пять лет.

В настоящий момент Евгений Анисимов оспаривает закрытие маршрута №43, который он обслуживал ранее. Этот маршрут был ликвидирован в мае прошлого года в рамках транспортной реформы, еще одним этапом которой является изменение маршрутной сети. Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении иска господина Анисимова. Не согласившись с отказом, заявитель обратился в 17-й арбитражный апелляционный суд, однако решение первой инстанции осталось без изменений. После этого Евгений Анисимов направил кассационную жалобу в арбитражный суд Уральского округа, 17 февраля она была принята к производству.

Председатель комитета по городскому хозяйству гордумы Перми Александр Филиппов считает, что основание для подачи иска — надуманное. Он отмечает, что у перевозчиков в Перми сейчас в корне поменялась система работы: «Если раньше они получали деньги за работу от перевезенного пассажира, то сейчас из бюджета, за километр».

Пермский перевозчик Александр Богданов не видит дискриминации в самом формате торгов. «Конечно, в чем-то конкурсы проще, там сидят реальные люди, и если ты допустил какую-либо ошибку в документации, у тебя есть шанс на месте все объяснить. С электронного же аукциона слетаешь при малейшей неточности, потому что документы проверяет машина. Конечно, еще неудобно то, что электронные аукционы проходят на разных площадках и к каждой нужно приспособиться. Но в целом, взял ты контракт на конкурсе или аукционе, большой разницы нет»,— считает господин Богданов.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин полагает, что шансов оспорить итоги торгов немного, даже если при их проведении были допущены реальные нарушения и срок исковой давности не пропущен. «Если договор исполнен полностью или частично, то оспорить его сложно, так как услуги подлежат оплате независимо от того, признают аукцион и сам контракт действительными или нет. Суды, как правило, не идут навстречу в таких случаях, особенно если учесть, что с момента проведения торгов прошло уже много времени. Так что вряд ли итоги этого дела будут благоприятными для истца»,— считает господин Речкин.

Екатерина Артемова