«РИА Новости»: Минюст обратился в ЕСПЧ с заявлением о пересмотре решения по Навальному

Минюст России направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о пересмотре решения об освобождении политика Алексея Навального в рамках обеспечительных мер, сообщил «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минюсте. Российское министерство также хочет признать неприемлемой жалобу, поданную адвокатами оппозиционера.

«20 февраля Минюстом России направлено в ЕСПЧ официальное заявление о пересмотре ранее вынесенного решения палаты суда о применении обеспечительных мер в отношении Алексея Навального, а также о признании неприемлемой в соответствии со ст. 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод поданной адвокатами заявителя жалобы, в рамках которой запрашивались обеспечительные меры»,— передает агентство сообщение источника в Минюсте.

Статья, упомянутая источником «РИА Новости», указывает, что ЕСПЧ считает неприемлемой жалобу, несовместимой с положениями конвенции или протоколов к ней, а также явно необоснованной или являющейся злоупотреблением правом подачи индивидуальной жалобы. Также жалоба считается неприемлемой, если заявитель не понес значительный ущерб, «если только принцип уважения прав человека… не требует рассмотрения жалобы по существу и при условии, что на этом основании не может быть отказано в рассмотрении никакого дела, которое не было надлежащим образом рассмотрено внутригосударственным судом».

16 февраля ЕСПЧ потребовал от России освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер, так как осенью 2017 года суд признал приговор политику по делу «Ив Роше» несправедливым. Минюст РФ назвал требование заведомо невыполнимым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение суда «серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела».

20 февраля Мосгорсуд суд отклонил апелляцию на замену условного срока Алексею Навальному на реальный. Во время процесса адвокаты политика ходатайствовали об освобождении по требованию ЕСПЧ.

О требовании ЕСПЧ и позиции Москвы — в материале “Ъ” «Такой шанс ни в коем случае нельзя отпускать».