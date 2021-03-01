На Ставрополье количество аварийных участков на дорогах снизилось в 1,5 раза

На региональных дорогах Ставропольского края в 2020 году количество аварийных участков снизилось в 1,5 раза, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

Как сказано в сообщении, концентрация аварийных мест ДТП снизилась благодаря проведению комплексных ремонтных работ. «Специалисты не только меняли покрытие проезжей части, но и приводили в порядок прилегающие обочины, дополнительно укрепляя их песчано-гравийной смесью, наносили свежую разметку, устанавливали новые дорожные знаки, барьерные ограждения и сигнальные столбики»,— отмечается в сообщении. Также были благоустроены съезды и примыкания. Кроме того, в прошлом году на автотрассах было установлено 86 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Наталья Шинкарева