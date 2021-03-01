Апелляция оставила в силе решение суда об изъятии акций БСК

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы на решение арбитражного суда Башкирии, который в декабре 2020 года удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу Росимущества 95,7% акций «Башкирской содовой компании» у АО «Региональный фонд», «Башкирской химии» и ООО «Торговый дом "Башкирская химия"», сообщает «Интерфакс».

Апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции направили «Башкирская химия», торговый дом «Башкирская химия», ООО «Башхимтранс», санаторий-профилакторий «Ольховка», Зинур Гизатуллин и Гульнара Ишбаева, а также сама содовая компания, которая участвует в судебном процессе в качестве третьего лица.

Олег Вахитов