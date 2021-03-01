Глава Белгородской области Вячеслав Гладков не смог записаться к себе на прием

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании облправительства поручил до 15 марта наладить работу по организации записи на личный прием к чиновникам. По словам господина Гладкова, пока он не смог записаться к себе на прием.

Глава региона отметил, что уже три месяца не может добиться качественной записи на прием по личным вопросам. «Позвонил и сегодня, ничего не изменилось. Ни один человек сейчас трубку не берет. Я не понимаю, что происходит: это или саботаж, или некомпетентность сотрудников», — рассказал Вячеслав Гладков.

Он заявил, что «устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием». «Это вещь недопустимая, это должно происходить автоматически. А у нас это прям квест белгородский. С моей точки зрения это не мелочи, это то, что мы обязаны делать по закону. Чтобы было доверие людей к органам государственной и муниципальной власти».

Александр Прытков