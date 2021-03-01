Власти Ростова требуют через суд повысить размер арендной платы за участок под городской синагогой

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к Ростовской еврейской общине об изменении условий договора аренды. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Как пояснили в “Ъ-Юг” пресс-службе суда, истец намерен пересмотреть размер арендной платы за участок земли, который арендует община. Департамент обосновывает пересмотр суммы принципом запрета необоснованных предпочтений, который указан в постановлении правительства РФ. «Договор аренды действует с 2001 года, но с того времени экономическая ситуация изменилась, соответственно, изменилась и арендная ставка. Истец указывал, что направлял дополнительное соглашение, однако ответчик его не подписал»,— пояснили в пресс-службе. Как сообщает издание DonNews, иск касается участка под синагогой в пер. Газетном, 18.

Наталья Шинкарева