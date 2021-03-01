Экс-министр строительства Удмуртии Иван Ястреб остался под стражей

Индустриальный райсуд Ижевска продлил экс-министру строительства Удмуртии и бывшему гендиректору ГКП «ТПО ЖКХ» Ивану Ястребу срок содержания под стражей по 29 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Напомним, что Ивана Ястреба, который возглавлял ГУП «ТПО ЖКХ», обвиняют в одном факте получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290), а также в двух фактах получении взятки в крупном размере через посредника (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее сообщалось, что его арест может быть связан с действиями белгородских подрядчиков.

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