На Кубани наркосбытчица отправится в колонию на девять лет и два месяца

Вступил в законную силу приговор Тихорецкого районного суда в отношении местной жительницы Анны Нечуевой, которая признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Противоправную деятельность наркосбытчицы выявили и пресекли оперативные сотрудники ФСБ. В ходе обыска в доме Анны Нечуевой оперативниками были обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства в крупном размере. Суд, изучив доводы обвинения, счел вину подсудимой доказанной и назначил женщине наказание в виде лишения сроком на девять лет и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Анна Перова, Краснодар