Новый инвестор воронежского Калачаеевского элеватора отбился от банкротства

Арбитражный суд Воронежской области отказал во введении наблюдения и прекратил банкротство занимающегося модернизацией Калачеевского элеватора ООО «Универсал строй» (входит в ГК «Черноземье» экс-депутата облдумы Андрея Благова). Ранее этот актив принадлежал обнакротившейся ГК «Белстар-агро» Григория Федякова.

С банкротным иском к «Универсал строю» в декабре 2020 года обратилась Федеральная налоговая служба. Сумма требований в судебной документации не раскрывается, однако, как следует из решения суда о прекращении дела, компания частично оплатила задолженность. По данным на 25 января 2021 года, она составляла 218,7 тыс. руб. основного долга. На заседании суда в феврале отмечалось, что «задолженность должника перед заявителем в части основного долга отсутствует».

«Универсал строй» в 2020 году заявил о планах по модернизации Калачееского элеватора для производства кукурузного крахмала за 4,5 млрд руб. Предприятие намерено к концу 2022 года наладить выпуск 60 т крахмала, 80 т глюкозы и 120 т фруктозы в сутки. Для этого компания планирует построить 8,5 тыс. кв. м производственных мощностей и утроить штат сотрудников.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Калач пошел в переработку».

Александр Прытков