Бюджетно-финансовый комитет порекомендовал ЗакСу Петербурга принять закон о цифровой валюте

На заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга было решено рекомендовать Собранию принять проект закона о декларации цифровых финансовых активов должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба петербургского парламента.

Проект закона ранее был внесен на рассмотрение городской прокуратурой. В проекте закона содержится положение о необходимости декларировать цифровые финансовые активы (в том числе криптовалюту), принадлежащие лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, а также претендентам на эти должности.

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