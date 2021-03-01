«Крылья Советов» не смогут сыграть ближайший матч на «Самара Арене». Игра Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Чертаново» пройдет 6 марта на резервном стадионе «Металлург».

Решение принято после обнаружения дефектов металлоконструкций на «Самара Арене». По данным экспертов, несущие конструкции стадиона не пострадали.

«Трещина никакой угрозы не представляет. В день ее появления был зафиксирован перепад температуры в 30°С. Эксперты разберутся, в чем причина. Сейчас проводятся мероприятия по устранению трещины. С нашей стороны все работы были сданы, все конструкции были проверены контролирующими органами в том числе при помощи ультразвукового метода контроля», — прокомментировали ситуацию в ООО «ПСО Казань», построившем стадион.

Вместимость «Самара Арены», построенной в 2018 году, составляет 45 тыс. зрителей. На «Самара Арене» прошли шесть матчей ЧМ-2018 и финал Кубка России сезона-2018/2019. Стадион является домашней ареной для футбольного клуба «Крылья Советов», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Андрей Сазонов