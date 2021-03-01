Объем выдачи потребительских кредитов нижегородцам сократился на 2%

В Нижегородской области банки выдали 7 млрд руб. потребительских кредитов в январе, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Это на 2% меньше по сравнению с уровнем прошлого года.

Среди регионов-лидеров по объему кредитования объем выдачи сократился также в Саратовской области – на 1% до 4,8 млрд руб. В остальных регионах наблюдался рост. Наиболее высокая динамика наблюдалась в Тюменской области (+32% до 5,9 млрд руб.), Белгородской области (+19%, 4,4 млрд руб.) и Алтайском крае (+16%, 5,7 млрд руб.),

Всего в России было выдано 399 млрд руб. потребительских кредитов. Это на 8,5% больше по сравнению с уровнем прошлого года. Сумма стала рекордной для первого месяца года.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в России в целом выдача потребительских кредитов в среднем снизилась на 11,3%. В Нижегородской области в январе зафиксировали снижение на 12,3% — было выдано 23,6 тыс. займов.

Анастасия Еремина