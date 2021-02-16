Потребительское кредитование сократилось в Нижегородской области в январе

Выдача потребительских кредитов в Нижегородской области в январе сократилась на 12,3% к январю прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), опираясь на данные 4 тыс. кредиторов. В первом месяце, сообщили в бюро, в регионе выдано 23,6 тыс. займов.

Как отмечают в НБКИ, снижение выдачи потребительских кредитов наблюдается по всей стране. Больше всего показатель сократился в Приморском крае (на 19,9%), Тюменской области (16%), Ханты-Мансийском АО (15,2%), Саратовской (14,9%) и Свердловской (14,6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача сократилась на 4,9% и 5,9%. Больше всего потребительских займов выдано в Москве и Московской области (51,8 тыс.), а также в Башкирии (41 тыс.).

В сравнении с январем 2020 года выдача потребительских кредитов в среднем снизилась довольно значительно, на 11,3%, подчеркнул генеральный директор НБКИ Александр Викулин. При этом, по его словам, показатель сократился меньше, чем количество выданных займов в 2020 году в сравнении с 2019 годом с падением на четверть. «Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется», — полагает господин Викулин.

Владимир Зубарев