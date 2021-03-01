Следствие раскрыло подробности уголовного дела начальника ангарской колонии №15

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области раскрыло подробности уголовного дела в отношении Андрея Верещака — начальника ангарской колонии №15, где в 2020 году в результате бунта заключенных произошел крупный пожар. На прошлой неделе господин Верещак был помещен под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по п. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

По данным следствия, в январе 2017 года начальник ИК-15 оплатил из средств, выделенных из федерального бюджета для колонии, проведение лесопатологического обследования лесного участка на сумму, превышающую 700 тыс. руб. При этом лесной участок учреждению не принадлежал. В официальном сообщении ведомства также говорится, что следствие будет ходатайствовать об изменении Андрею Верещаку меры пресечения на арест.

Как сообщал “Ъ”, в пятницу Кировский райсуд Иркутска поместил Андрея Верещака под домашний арест. Правозащитник Владимир Осечкин сообщал, что уголовное дело связано с махинациями с лесом и что Андрей Верещак был лично заинтересован в том, чтобы промзона колонии сгорела, и таким образом скрыть следы своего преступления.

Бунт в ангарской колонии начался 9 апреля 2020 года в знак протеста против действий администрации учреждения. Заключенные закидывали сотрудников камнями и поджигали строения в промзоне. К подавлению бунта привлекался спецназ ГУ ФСИН. С 18 января комиссия ФСИН ведет проверку колоний и СИЗО Иркутской области. Причиной стали жалобы на работу исправительных учреждений, в том числе после бунта в ангарской колонии. Руководство ФСИН уже официально объявило о девяти возбужденных уголовных делах и о том, что как минимум 75 осужденных являются пострадавшими от пыток и унижений и более 40 человек причастны к издевательствам.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «У бунта заключенных появился лесной след».

Екатерина Еременко, Иркутск