В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр России сообщил о «желтом» уровне погодной опасности до 14:00 2 марта из-за гололедицы. Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам избегать резких маневров на дорогах. «Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна.

«2 марта в столице начнет действовать "желтый" уровень опасности из-за сильной гололедицы и порывов ветра до 15 метров в секунду»,— говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы в Twitter.

Пешеходам и водителям рекомендуют быть аккуратными на дорогах и избегать резких маневров. «Водителям напоминаем, что наиболее опасно в гололед на мостах, путепроводах и МКАД»,— сообщили в ГИБДД. По возможности водителям стоит отказаться от поездок, добавили в ведомстве.