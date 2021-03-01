Председатель избиркома Томской области ушел в отставку

Председатель избирательной комиссии Томской области 63-летний Эльман Юсубов покинул свой пост, сообщается на сайте избирома. Он ушел в отставку до истечения срока полномочий, которые заканчивались в 2023 году.

«Распоряжением губернатора от 10 февраля 2021 года № 25-р в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Эльман Юсубов освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса»,— говорится в сообщении.

Господин Юсубов работал в избирательной комиссии региона с 2004 года. Начинал с должности заместителя председателя. С 2008 по 2020 годы — председатель облизбиркома.

Артем Шпек