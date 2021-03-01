В Петербурге за прошлый год банки выдали потребкредитов почти на 18 млрд рублей

В Петербурге за год банками было выдано 17,9 млрд рублей в виде потребительских кредитов. По данным Объединенного кредитного бюро, по сравнению с январем 2020 года, объем выдачи вырос на 14%. В Ленобласти за отчетный период граждане оформили кредиты на 5,7 млрд рублей, что на 15% боле, чем в январе прошлого года.

В пресс-службе ОКБ добавили, что по стране объем выданных банками потребительских кредитов в январе текущего года составил почти 399 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем в январе 2020 года.