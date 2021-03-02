Сегодня исполняется 64 года вице-президенту РСПП, председателю совета директоров «Русбренда» Давиду Якобашвили

Его поздравляет председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг:

— С большим удовольствием поздравляю Вас, легенду российского бизнеса, с днем рождения. Вы обладатель поистине уникальных собраний: это Ваши замечательные деловые и человеческие качества, редчайшие предметы искусства, составляющие удивительную коллекцию Вашего музея, и, без преувеличения, огромное количество людей, которые очень ценят и любят Вас. От всей души желаю Вам продолжать гармонично соединять Ваш бесценный опыт с бескрайними стремлениями, достигая безоговорочного успеха на всех маршрутах Вашей увлекательной жизни.

Поздравление передает почетный президент Российско-германской внешнеторговой палаты, старший советник компании EY Андреа фон Кнооп:

— Жизнь человека малоценна без хороших друзей, и одним из самых важных и верных стал в моей десятилетней жизни в России Давид Якобашвили — человек во всех отношениях уникальный. Дорогой Давид, я Вас поздравляю от всего сердца и желаю Вам всего самого лучшего для Вашего нового года жизни и многих дальнейших лет. С глубокой благодарностью за Вашу многолетнюю дружбу, которая для меня бесконечно много значит.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»