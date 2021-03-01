Новый Infiniti QX60 сможет буксировать тяжелые прицепы

Компания Infiniti, анонсировавшая новое поколение кроссовера QX60, раскрыла тяговые возможности модели.

Как заявляет японский автопроизводитель, кроссовер с 295-сильным атмосферным бензиновым 3,5-литровым V6 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF сможет буксировать на 20% более тяжелый прицеп (более 2,7 тонн), чем модель предыдущего поколения.

Испытания автомобиля с прицепом проводились на полигоне в Аризоне, где связку машины и трейлера испытывали как на асфальте, так и на грунте, а также на искусственных неровностях. Тестовая программа также включала в себя спуски и подъемы, а также заезды на жаре.

Ожидается, что дизайн нового Infiniti QX60 будет выполнен в стилистике показанного летом 2020 года концепт-кара Inifiniti QX60 Monograph. Официальная премьера новинки состоится в 2021 году.