Радий Хабиров поручил остановить стройку многоэтажного дома в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании правительства поручил мэру Уфы Сергею Грекову приостановить стройку 27-этажного жилого дома по Армавирской,15а. «Сергей Николаевич, это я вам передаю: останавливайте стройку. Не будет там 27 этажей. Как по закону положено, пусть строят»,— сказал глава Башкирии. По закону, как отметил глава, на этом участке может быть построен дом высотой не более шести этажей. Через несколько минут глава Башкирии поправил себя, заявив, что не может остановить стройку, но «в рамках всех своих копыт, мозгов, рогов, всего, что у меня есть, сделаю так, что там строить не будут». Первому заместителю руководителя администрации главы Башкирии Радий Хабиров поручил «придумать процедуры».

Строительство жилья площадью 20 тыс. кв. м на Армавирской ведет специализированный застройщик «Строительный трест девелопмент». Разрешение на строительство компании выдал отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы в сентябре 2020 года.

Против точечной застройки выступили жители соседних пятиэтажек, переживающие, что строительство высотного дома скажется на безопасности их домов.

ООО Специализированный застройщик «Строительный трест девелопмент», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Антону Водолееву. Компания зарегистрирована в июне 2020 года с уставным капиталом 50,3 млн руб.

Дарья Кучеренко